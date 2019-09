‘Notícia No Seu Tempo’: STF x Lava Jato, mancha de óleo atinge estados e a abertura do Rock in Rio

*Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta sexta-feira (27), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, o Supremo Tribunal Federal formou ontem maioria a favor de uma tese que pode levar à anulação de uma série de condenações impostas pela operação Lava Jato, e beneficiar o ex-presidente Lula, preso desde abril do ano passado. Em Metrópole, uma mancha de petróleo cru de um tipo que não é produzido no Brasil já atingiu mais de 2 mil quilômetros do litoral do Nordeste. Até agora, foram 105 praias de 48 municípios em oito Estados do país. O destaque do Caderno 2, é a banda de folk metal da Mongólia ‘Nine Treasures’. O grupo vai abrir a edição do festival musical Rock in Rio, que começa hoje no Rio de Janeiro.

