‘Notícia No Seu Tempo’: STJ invalida quebra de sigilo e esvazia denúncia contra Flávio Bolsonaro

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (24/02/21):

A 5.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou, por 4 votos a 1, a quebra do sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) no caso das “rachadinhas”. A decisão do STJ permite que sejam retiradas da investigação as informações obtidas a partir da quebra do sigilo do filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro e de outros 94 alvos, entre eles o ex-assessor Fabrício Queiroz.

E mais:

Metrópole: Anvisa concede aval à vacina da Pfizer, ainda em negociação

Economia: Governo leva ao Congresso MP de venda da Eletrobrás

Internacional: Chile já vacinou mais de 15%

Esportes: A última rodada do Brasileirão

Na Quarentena: Exposição de Chiquinha Gonzaga