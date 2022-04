‘Notícia No Seu Tempo’: Subsídio para plantio se esgota; Orçamento não prevê mais verbas

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (28/04/22):

O governo tem de correr contra o tempo para garantir recursos para o Plano Safra 2022/2023, a partir de julho. Com a escalada dos juros, o dinheiro previsto para 2022 foi utilizado no primeiro semestre. Como há limites para gastos, especialistas avaliam que a solução seria remanejar verbas. A expectativa do agronegócio é de que o governo ofereça R$ 22 bilhões.

E mais:

Política: Nova regra eleitoral deve estimular renovação na Câmara

Economia: Prévia da inflação chega a 1,73% e consumidor reduz volume de compras

Internacional: Corte de fornecimento de gás russo aumenta crise energética na Europa

Metrópole: Invasões de casas e condomínios assustam moradores de SP

Caderno 2: Pavilhão Pacaembu abre para shows