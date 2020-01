‘Notícia No Seu Tempo’: Superávit da balança comercial; Carlos Ghosn no Líbano e Incêndios na Austrália.

Por Cadu Cortez

Na edição desta sexta-feira (03), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, a balança comercial do País fechou 2019 com o menor superávit desde 2015. O saldo foi positivo em US$ 46,7 bilhões. As exportações somaram US$ 224 bilhões, com queda de 7,5% em relação à média diária de 2018, principalmente em decorrência da crise argentina e da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que levou à retração do comércio global. Já as importações ficaram em US$ 177,3 bilhões, com recuo de 3,3% na média diária. Em Internacional, a Interpol emitiu ontem um pedido para que o Líbano prenda o ex-presidente da Renault-Nissan Carlos Ghosn. Ele chegou ao país na segunda-feira, depois de fugir do Japão, onde cumpria pena de prisão domiciliar por acusações de crimes financeiros. O governo não informou o que fará sobre o pedido da Interpol, mas avisou que não vai entregar o executivo a autoridades japonesas. Ainda em Internacional, pelo menos oito pessoas morreram e 1.300 casas foram destruídas nos últimos dias pelos incêndios na Austrália. Um navio da Marinha passou a ser usado para resgatar 4 mil pessoas no litoral do país, muitos delas, turistas.

