‘Notícia No Seu Tempo’: Superpedido de impeachment e denúncias pressionam Planalto

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (01/07/21):

Assinado por partidos de esquerda, centro-direita, parlamentares que romperam com o governo e integrantes de movimentos sociais, um superpedido de impeachment contra Jair Bolsonaro foi protocolado ontem. A peça reúne mais de cem ações que já deram entrada na Câmara. Acuado, Bolsonaro recorreu à retórica da ameaça. “Não conseguem nos atingir, não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por sete bandidos que vão nos tirar daqui”, disse.

E mais:

Economia: Governo planeja consignado ligado ao Bolsa Família

Política: ‘Perplexo’ com tratoraço, TCU aprova contas

Metrópole: País tem 3 milhões de doses de vacinas doadas paradas

Internacional: Com temperaturas próximas a 50°C, EUA e Canadá tentam frear mortes