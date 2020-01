“Notícia No Seu Tempo”: OMS declara emergência global por coronavírus, Onyx na berlinda e Defesa se dá bem com Bolsonaro

*Por Emanuel Bomfim e Mônica Herculano

Na edição desta sexta-feira (31), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’.

No caderno ‘Metrópole’, a Organização Mundial da Saúde declarou ontem emergência de saúde pública de interesse internacional pelo surto do novo coronavírus. Identificado pela primeira vez em dezembro, já houve 212 mortos pelo vírus na China e confirmação de casos em pelo menos outros 19 países, de quatro continentes.

Em ‘Política’, o esvaziamento das funções da Casa Civil e a demissão de assessores da pasta, anunciados ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, foram vistos por integrantes do governo como o “fim da linha” para o ministro Onyx Lorenzoni. O comportamento do ministro tem incomodado não apenas o presidente, mas seus colegas de Esplanada, que o acusam de fazer a velha política.

Em Economia, no primeiro ano de governo, o presidente Jair Bolsonaro aumentou os gastos com investimentos e custeio da máquina para a área de Defesa e reduziu as despesas para a Educação, Saúde e Segurança.

