‘Notícia No Seu Tempo’: Taleban retoma Afeganistão e americanos fogem às pressas

Vinte anos após ser deposto por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, o grupo radical islâmico Taleban reassumiu ontem o controle de Cabul, onde planeja declarar o Emirado Islâmico do Afeganistão. Sua rápida ofensiva se intensificou na semana passada, impulsionada pela retirada das tropas americanas do país, e quase não encontrou resistência de forças do governo. O presidente afegão, Ashraf Ghani, fugiu com a mulher e dois assessores para o Usbequistão. Negociadores do governo foram ao Catar discutir com a liderança política do Taleban uma transferência pacífica de poder.

Política: Estados criam emendas ‘cheque em branco

Metrópole: País queima todo ano área maior que a da Inglaterra

Economia: Crédito para microempresa cai R$ 6,6 bi na pandemia

Na Quarentena: Aracy de Carvalho Guimarães Rosa, que ajudou judeus na guerra, inspira