‘Notícia No Seu Tempo’: Tarcísio se descola de Garcia e fica isolado em 2º, aponta Ipec

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (28/09/22):

Nova rodada da pesquisa Ipec (ex-Ibope), realizada entre sábado e segunda-feira e divulgada ontem, aponta que o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, se descolou do governador Rodrigo Garcia (PSDB) na disputa pela segunda colocação entre os concorrentes ao governo de São Paulo. Fernando Haddad (PT) se mantém na liderança, com 34% das intenções de voto, Tarcísio tem 24% e Garcia, 19%.

E mais:

Economia: Militares engordam salário pouco antes da aposentadoria

Internacional: Após referendos, Rússia deve anexar territórios ucranianos até sexta-feira

Metrópole: 60% dos jovens dizem ter sentido ansiedade nos últimos 6 meses

Esportes: Brasil goleia Tunísia em jogo com ato de racismo

Especial Mobilidade: Aumento de ciclovias em São Paulo estimula pais a andar com filhos