‘Notícia No Seu Tempo’: TCU exige do governo documentos ocultos do orçamento secreto

Relator das contas de 2020 da Presidência da República, o ministro Walton Alencar, do Tribunal de Contas da União, determinou que o Palácio do Planalto e o Ministério da Economia entreguem, num prazo improrrogável de 5 dias úteis, cópias de documentos do orçamento secreto, esquema montado para garantir apoio a Jair Bolsonaro no Congresso. O pedido tem como base a série de reportagens do Estadão sobre o “tratoraço”.

Política: País poderia ter o dobro de vacinados, diz Dimas Covas

Economia: Desemprego recorde atinge 14,8 milhões

Metrópole: SP decide vacinar apenas os moradores

Internacional: Países do Cone Sul registram mais mortes

Esportes: ‘Brasileirão terá VAR centralizado’