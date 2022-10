‘Notícia No Seu Tempo’: TCU recomenda suspensão do consignado do Auxílio Brasil

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (25/10/22):

Após ação protocolada pelo Ministério Público, o ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União (TCU), recomendou ontem a suspensão, pela Caixa Econômica Federal, do empréstimo consignado atrelado ao Auxílio Brasil. A ação para suspender o crédito foi protocolada pelo procurador Lucas Furtado. No processo, Furtado pediu a suspensão da concessão do crédito citando possível “desvio de finalidade” e uso “meramente eleitoral”. Procurada, a Caixa não se pronunciou ontem.

E mais:

Política: PF indicia Jefferson: 4 tentativas de homicídio

Economia: Equipe de Guedes estuda retirar do IR dedução de gastos com saúde e ensino

Internacional: Rishi Sunak será novo premiê de um Reino Unido dividido e em crise

Metrópole: CFM suspende norma que restringia prescrição medicinal de canabidiol