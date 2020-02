‘Notícia No Seu Tempo’: temporal mergulha São Paulo no caos, Prefeitura deixa de gastar R$ 2,7 bi em obras anticheia e Defesa mantém sob sigilo dados de pensão de filha de militar

*Por Adriana Cimino e Cadu Cortez

Na edição desta terça-feira (11), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, chuva em São Paulo foi a maior em 37 anos para o mê de fevereiro, escolas cancelam aulas, comércio tem prejuízo de R$ 110 milhões e empresas liberam funcionários. Fragilidades da cidade são expostas. Ainda em Metrópole, entre 2015 e 2019, a Prefeitura deixou de gastar R$ 2,7 bilhões em obras para o controle de cheias na cidade. As administrações de Fernando Haddad (PT), João Doria (PSDB) e Bruno Covas (PSDB) planejaram desembolsar R$ 3,8 bilhões em intervenções nos córregos, mas apenas R$ 1,1 bilhão foi investido. Em Política, apesar de o TCU ter determinado a divulgação de dados sobre pensionistas do Executivo, o Ministério da Defesa mantém sob sigilo informações relativas às filhas de militares. Alega que divulgação não é obrigatória por lei. Especialistas contestam.

