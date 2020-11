‘Notícia No Seu Tempo’: tensão cresce e Biden pede calma, máscara é acessório dispensável na presença de Jair Bolsonaro e cresce pressão por prorrogação do auxílio emergencial

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (06), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Internacional, com tensão crescente nas ruas, os EUA esperaram ontem com ansiedade pelo fim da apuração dos votos em seis Estados que vai determinar se o próximo presidente será o democrata Joe Biden ou o republicano Donald Trump. Em Política, o presidente Jair Bolsonaro e boa parte de sua equipe relaxaram nos cuidados de prevenção da covid-19. Bolsonaro abandonou de vez a máscara em eventos públicos, mesmo quando há aglomeração. A postura é seguida por ministros e assessores. Já em Economia, a segunda onda da covid-19 em diversos países fez subir a pressão em uma ala do governo e no Congresso pela prorrogação das medidas de combate aos efeitos da pandemia, em especial o auxílio emergencial.