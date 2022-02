‘Notícia No Seu Tempo’: Tensão na Ucrânia pressiona cotação do petróleo e inflação

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (14/02/22):

O preço do petróleo já avançou 18,2% em 2022 e, diante da ameaça de invasão da Ucrânia pela Rússia, a cotação do barril atingiu US$ 95 na sexta-feira. Segundo economistas, o preço poderá chegar a US$ 120 – há menos de dois anos, no início da pandemia, estava em torno de US$20. A disparada das cotações no mercado externo levou a um aumento de 47,5% no preço da gasolina no Brasil em 2021, pressionando a inflação.

E mais:

Política: Poder do Centrão deve crescer com ‘janela’ partidária

Internacional: Zelenski tenta acalmar população e pede que Biden visite a Ucrânia

Metrópole: Maior ocupação vertical do País está próxima de ser reformada