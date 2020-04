‘Notícia No Seu Tempo’: tensão sobe em Brasília, SP prevê 13 mil covas e câmaras refrigeradas e premonição dos Stones

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (24), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, a pressão política sobre o governo de Jair Bolsonaro se elevou com a ameaça de Sérgio Moro de deixar o Ministério da Justiça e com a decisão do ministro Celso de Mello, do STF, de fixar prazo de 10 dias para que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), apresente informações sobre pedido de impeachment contra o presidente. Moro ameaça pedir demissão caso Bolsonaro imponha um novo nome para a direção da Polícia Federal, no lugar de Maurício Valeixo. A possível saída do ministro mais popular do governo provocou fortes reações nos três Poderes e a ala militar do governo agiu para tentar segurá-lo. No caderno Metrópole, plano de emergência para evitar o colapso da capacidade de sepultamentos na cidade de SP prevê a abertura de 13 mil covas e o uso de câmaras refrigeradas para acomodar corpos. Em Na Quarentena, música da banda Rolling Stones gravada há um ano sobre cidades fantasmas é lançada na pandemia.

