‘Notícia No Seu Tempo’: Tesouro lançará em 2022 título para aposentadoria

O governo prepara o lançamento de título do Tesouro Direto voltado para aposentadoria individual. Pelo modelo, haverá um período de acumulação, de 30 anos a 40 anos, no qual o aplicador não poderá fazer retiradas do fluxo de juros do papel. Somente depois desse prazo é que o investidor passa a receber um pagamento mensal como “aposentadoria”. O valor da renda mensal dependerá da quantidade de papéis adquiridos do Tesouro Direto-Previdência, que fará parte do cardápio oferecido na plataforma do programa de vendas. A inspiração são os estudos do Nobel de Economia Robert Merton.

Política: Após 3 anos, Bolsonaro começa a substituir o Mais Médicos

Metrópole: Chuva e inundações causam pelo menos 18 mortes na Bahia

Internacional: Morre o arcebispo que se destacou na luta contra o apartheid

Caderno 2: Bullock se despe de vaidades em ‘Imperdoável’