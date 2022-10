‘Notícia No Seu Tempo’: Teste pedido pelos militares prova lisura de urnas, diz TSE

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (07/10/22):

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelou ontem que o teste pedido pelos militares para comprovar a segurança das urnas eletrônicas confirmou que não houve fraude no resultado das eleições. Esse é o segundo relatório que comprova a confiabilidade das urnas. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) também corroborou a lisura da apuração.

E mais:

Economia: Em campanha, Bolsonaro anuncia desconto em dívidas com a Caixa

Internacional: Pior massacre na Tailândia deixa 37 mortos, 23 deles crianças

Metrópole: Cortes de recursos nas universidades federais afeta bolsas, energia e limpeza

Esportes: Messi afirma que vai disputar no Catar a sua última Copa do Mundo