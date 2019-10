´Notícia no Seu Tempo´: Toffoli decide prisão após 2ª instância, óleo vira problema de saúde e o programa de qualificação profissional

Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição desta sexta-feira (25), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, destaque para o voto de Rosa Weber contra a prisão em segunda instância. Considerado decisivo no julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), a decisão da ministra abriu caminho para a Corte derrubar o atual entendimento sobre o tema e impor derrota à Operação Lava Jato. Caberá ao presidente do tribunal, Dias Toffoli, definir o caso. No caderno Metrópole, voluntários que trabalham na remoção de óleo em praias do Nordeste relatam sintomas como tontura, náuseas, dor de cabeça e reações alérgicas. Unidades médicas já atendem nas praias. E em Economia, o governo lança hoje o Contrato de Impacto Social. O programa de qualificação profissional estipula que as empresas responsáveis pelo treinamento só serão pagas após comprovação de que parte dos trabalhadores conseguiu emprego e trabalhou por pelo menos quatro meses.

