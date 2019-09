´Notícia No Seu Tempo´: Transcrição complica Trump, Aras confirmado na PGR e alta na criação de empregos

*Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta quinta-feira (26), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais

informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Internacional, transcrição de telefonema de Donald Trump ao presidente da Ucrânia complica o presidente norte-americano. Em Política, a confirmação da nomeação de Augusto Aras para o comando da Procuradoria-Geral da República. Aras pregou correções na Lava Jato em sabatina e disse ter visto ‘excessos’ na operação. Ele também defendeu cooperação com o antigo Coaf. Em Economia, destaque para o saldo positivo no número de vagas com carteira assinada. Foram criados 121.387 empregos formais em agosto, o melhor resultado para o mês desde 2013.

