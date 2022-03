‘Notícia No Seu Tempo’: Trocas partidárias reforçam base de apoio a Bolsonaro na campanha

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (30/03/22):

A três dias do prazo final para trocas partidárias, legendas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro ganham adesões, reforçando a base da campanha pela reeleição. O PL, partido do presidente, é a sigla que mais cresceu com a permissão para mudanças.

E mais:

Política: Reitor do ITA é cotado para comandar pasta da Educação

Economia: Petrobras não pode fazer política, diz Silva e Luna antes de sair

Internacional: Negociação de paz avança em meio a dificuldade russa em ofensiva militar

Metrópole: Congonhas ganha tecnologia que evita que aeronaves escapem da pista

Esportes: Portugal, Polônia, Senegal e Gana se garantem na Copa