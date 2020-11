‘Notícia No Seu Tempo’: Trump põe eleição sob suspeita, Viena sofre ataques terroristas e grupos políticos dominam cinco cidades de SP há décadas

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (03), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Internacional, as eleições presidenciais de hoje nos EUA ocorrem em clima de tensão e de incerteza. Há temor de confrontos nas ruas e uma ameaça explícita do republicano Donald Trump, que tenta a reeleição, de contestar a disputa na Justiça caso perca. Ainda em Internacional, uma série de ataques a tiros em seis pontos do centro de Viena terminaram com pelo menos dois mortos e vários feridos ontem. Já em Política, grupos políticos buscam manter o comando que exercem há décadas em 5 cidades da Região Metropolitana de São Paulo: Barueri, Caieiras, Cotia, Mogi das Cruzes e Guararema. Além do continuísmo político, eles têm em comum o poder econômico regional.