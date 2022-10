‘Notícia No Seu Tempo’: TSE amplia seu poder de barrar conteúdo de campanha que considere falso

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (21/10/22):

Resolução aprovada pelo TSE amplia os poderes do colegiado para determinar a remoção de conteúdos que considere falsos e acelera o prazo para que a ordem seja cumprida. A Corte poderá ordenar a exclusão em massa de material classificado pelos ministros como fake news. Além disso, canais que, na avaliação do tribunal, divulgarem desinformação poderão ser suspensos.

E mais:

Política: Justiça Eleitoral corta fala de Marco Aurélio; ex-ministro vê censura

Economia: Consignado que deveria cair em dois dias pode demorar até 15

Internacional: Truss renuncia ao cargo de premiê e aprofunda crise no Reino Unido

Metrópole: Metrô planeja Terminal Barra Funda com hotel e escritórios

Caderno 2: Vinicius de Moraes ganha exposição em São Paulo