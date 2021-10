‘Notícia No Seu Tempo’: TSE cassa deputado que atacou urnas e impõe limite a fake news

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (29/10/21):

Em decisão inédita, o Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato do deputado estadual Fernando Francischini (PSL-PR), aliado de Jair Bolsonaro, por propagação de mentiras contra urnas eletrônicas. Ele ainda ficará inelegível por 8 anos. A decisão é um alerta de que a Corte punirá a disseminação de fake news nas eleições de 2022. O ministro Alexandre de Moraes, futuro presidente do TSE, disse que punição a “milícias digitais” será a “cadeia”. O tribunal rejeitou ações que pediam a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, acusada de disparar notícias falsas em 2018.

E mais:

Economia: Erro de R$ 5,2 bi tornou contas de energia 5% mais caras em média

Metrópole: Réveillon terá praias liberadas em SP e acessos sem barreira

Internacional: Crise diplomática entre Reino Unido e França se agrava