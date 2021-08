‘Notícia No Seu Tempo’: TSE investigará Bolsonaro por ataque ao sistema eleitoral

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (03/08/21):

Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou ontem à noite duas medidas contra o presidente Jair Bolsonaro em razão de suas declarações infundadas de fraude no sistema eleitoral e de ameaças à realização à votação de 2022. Foi determinada a abertura de um inquérito administrativo e pedida a inclusão de Bolsonaro em outra investigação, das fake news, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). O desfecho dos inquéritos poderia acarretar em impugnação do registro da candidatura de Bolsonaro à reeleição ou até mesmo determinar sua inelegibilidade.

E mais:

Economia: Governo quer adiar quitação de débito maior que R$ 66 mi

Metrópole: Gasto de Estados e municípios com ensino cai até 9%

Internacional: Populistas incitam protestos contra passaporte vacinal

Esportes: Brasileiras encaram russas no vôlei