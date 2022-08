‘Notícia No Seu Tempo’: TSE monta ação contra hackers após relatório alertar para ataques

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (03/08/22):

O TSE vem implementando medidas para proteger de ataques hackers o sistema eleitoral em Brasília e nos TREs. O alerta foi dado por um grupo técnico que se dedica à segurança da informação. De acordo com relatório interno ao qual o Estadão teve acesso, o TSE não descarta ser alvo de uma ação como a que paralisou o STJ por uma semana, em novembro de 2020.

E mais:

Economia: Mercado espera Selic a 13,75% e que BC sinalize para nova alta

Política: Câmara adia projeto que tira poder de governadores sobre as polícias militares

Metrópole: País esclarece só 37% dos homicídios; índice de casos resolvidos cai

Internacional: Presidente da Câmara dos EUA visita Taiwan e China exibe arsenal

Caderno 2: ‘Cinema Paradiso’, de Giuseppe Tornatore, vai virar série de TV