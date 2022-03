‘Notícia No Seu Tempo’: TSE proíbe ato político em festival; Bolsonaro faz ‘comício’

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (28/03/22):

A decisão do ministro Raul Araújo, do TSE, de proibir manifestações políticas no Lollapalooza contraria a legislação, avaliam políticos, artistas e especialistas em direito eleitoral.

Ao participar ontem de ato político do PL, o presidente Jair Bolsonaro disse que às vezes “embrulha o estômago” ter de cumprir a Constituição. Em discurso com tom eleitoreiro, o presidente afirmou, ainda, que tomará decisões “contra quem quer que seja” se tiver apoio de seu “exército” de apoiadores na disputa que chamou de “luta do bem contra o mal”.

E mais:

Política: Bíblias de pastores do MEC fazem promoção de ministro

Internacional: Ucrânia diz que Putin quer repetir modelo da Coreia e dividir país em dois

Economia: Com emprego em baixa, País bate recorde de criação de empresas

Metrópole: Doria antecipa quarta dose de vacina da covid para dia 5

Esportes: São Paulo vence e enfrenta o Palmeiras