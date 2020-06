‘Notícia No Seu Tempo’: um terço dos casos de covid já ocorre fora de grandes centros, atos contra racismo crescem na Europa e Bolsonaro paga em abril recorde de emendas parlamentares

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (02), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, o interior do Brasil já registra um terço de todos os casos confirmados de covid-19 no País e tem ritmo de crescimento da contaminação mais acelerado do que o das capitais e suas regiões metropolitanas. Levantamento do Estadão com base em dados das Secretarias Estaduais da Saúde compilados pela plataforma colaborativa Brasil.IO mostra que, no final de março, 12,4% dos casos confirmados de covid-19 no País haviam sido registrados no interior. Em Internacional, no dia em que atos contra o racismo ganharam força em cidades como Amsterdã, após a morte de George Floyd por um policial branco nos EUA, Donald Trump prometeu endurecer a repressão. Protestos levaram restaurantes reabertos a fechar. Já em Política, agora com o Centrão como aliado, Jair Bolsonaro bateu recorde de liberação de emendas parlamentares. Em abril, o governo empenhou R$ 6,2 bilhões, o maior valor para um único mês desde 2016, ano em que o monitoramento individual das emendas passou a ser possível.