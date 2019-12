´Notícia No Seu Tempo´: União banca R$ 7,1 bilhões em dívidas não pagas por Estados e municípios; corrupção em Uberlândia e o aumento de mortes em rodovias após retirada de radares

*Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta terça-feira (17), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno de Economia, destaque para a quantia que a União já desembolsou para cobrir calotes de Estados e municípios: R$ 7,15 bilhões. Rio de Janeiro lidera rombo de dívidas bancárias com aval federal para garantir juro baixo. Em Política, informações sobre a prisão de 20 dos 27 vereadores de Uberlândia (MG). E no caderno Metrópole, dados da Polícia Rodoviária Federal, analisados pela organização SOS Estradas, mostram aumento de 2% nas mortes e de 9% nos ferimentos nas rodovias após a retirada dos radares, em agosto.

Ouça no player abaixo: