‘Notícia No Seu Tempo’: Universidades dão aula extra para compensar pandemia

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (23/05/22):

Depois de avaliações identificarem lacunas de aprendizagem causadas pelo período de escolas fechadas e ensino remoto, instituições de ensino superior passaram a investir em recuperação para calouros e estudantes que ingressaram no meio da pandemia. A Universidade de São Paulo, por exemplo, pôs R$ 3 milhões num programa de tutoria dada por alunos veteranos. As aulas tratam de temas básicos, como leitura acadêmica, e tópicos de disciplinas já cursadas.

E mais:

Política: Ministro direcionou emenda para comprar caminhão de lixo de amiga

Internacional: Taleban força apresentadoras de TV afegãs a cobrir o rosto

Metrópole: Com retomada da economia, novas feiras criativas se espalham por SP

Esporte: Corinthians empata com São Paulo e se mantém líder

Caderno 2: Cristiana Oliveira lança livro sobre vida e tempo