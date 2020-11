‘Notícia No Seu Tempo’: vacina de Oxford tem eficácia de até 90%; Joe Biden privilegia a diversidade em sua equipe e a dúvida sobre a extensão do auxílio emergencial

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (24), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Metrópole, o anúncio do laboratório britânico AstraZeneca e a Universidade de Oxford sobre a vacina contra a covid-19. O imunizante, uma das apostas brasileiras para conter a doença, alcançou eficácia de até 90%. Em Economia, destaque para a dúvida entre os técnicos da equipe econômica do governo federal: caso se confirme o recrudescimento dos efeitos da pandemia no início de 2021, como estender o pagamento do auxílio emergencial sem furar o chamado teto de gastos. E em Internacional, o presidente eleito dos EUA, Joe Biden, anuncia sua equipe de política externa e a estratégia de segurança nacional privilegiando a diversidade.