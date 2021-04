‘Notícia No Seu Tempo’: Vacinação de prioritários deve ser concluída só em setembro

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (05/04/21):

Os grupos prioritários, que somam 77,2 milhões de pessoas, não devem estar imunizados com as duas doses contra a covid antes de setembro, quando o País começa a produzir a matéria-prima (IFA) da vacina de Oxford/AstraZeneca. A previsão foi feita por especialistas ouvidos pelo Estadão. Qualquer estimativa mais otimista, avaliam, depende que a vacinação engrene e alcance pelo menos 1 milhão de pessoas por dia, sem interrupções. Esse número foi atingido pela primeira vez na quinta-feira passada, mas no dia seguinte o ritmo voltou ao patamar de 300 mil diários.

E mais:

Economia: Igrejas devem R$ 1,9 bilhão em tributos

Política: Governadores mantêm planos próprios contra covid

Internacional: 5 mil civis fogem da Venezuela

Esportes: Clubes de futebol aderem à neurociência

Na Quarentena: Gerald Thomas estreia versão online de Terra em Trânsito