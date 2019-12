´Notícia No Seu Tempo´: vale-refeição de juízes supera salário mínimo em 24 Estados, Congresso altera quase 30% dos vetos de Bolsonaro e festas do pijama para crianças chegam aos hotéis

* Por Adriana Cimino e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (30), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, os juízes de 24 Estados receberam mais de R$ 1 mil por mês de vale-refeição em 2019. Valor mensal do ‘penduricalho’ infla salário de magistrados e chega a ser maior que piso pago a professores. Já em Política, o Congresso reviu quase 30% dos vetos de Jair Bolsonaro a projetos em seu primeiro ano de governo. Ele não conseguiu manter integralmente os vetos a 17 propostas aprovadas no Congresso. No caderno Metrópole, cada vez mais elaboradas, as festas do pijama se transformaram em eventos personalizados. Esse formato conta com serviços de empresas especializadas e pode ser realizado até em hotéis. Organizadores e pais dizem que a festa, realizada principalmente para crianças de 6 a 12 anos, se consolidou como uma forma de comemorar aniversários com um preço mais acessível e focado nos amigos mais próximos da criançada.

