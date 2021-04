Notícia No Seu Tempo’: Varejo aposta em aquisições bilionárias em meio à crise

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (26/04/21):

Varejistas vencem resistências e apostam em aquisições bilionárias na tentativa de reverter a crise agravada pela pandemia. Em cenário que já tinha o Magazine Luiza apostando no online e operando para virar um “super app”, ainda havia barreiras na hora de decidir entre crescer ou mudar. O Estadão apurou que, na semana passada, executivos do ramo viveram dias estressantes nesta escolha.

E mais:

Política: Cota dos deputados soma R$ 6,4 bi em 20 anos

Metrópole: Covid já matou mais em 2021 do que em todo ano passado

Internacional: Índia sofre crise de oxigênio

Esportes: Árbitros vivem “bolha” do Paulistão

Na Quarentena: Atores negros e mulheres ganham destaque no Oscar