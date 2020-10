‘Notícia No Seu Tempo’: varejo surpreende e vendas superam fase pré-pandemia, Centrão quer volta de pastas da Indústria e do Trabalho e País faz acordo para 140 milhões de doses de vacina

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (09), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, as vendas do varejo registraram em agosto o quarto crescimento consecutivo (3,4% em relação a julho) e o maior volume da série histórica do IBGE, iniciada em janeiro de 2000. O setor superou em 8,2% as vendas de fevereiro, antes da chegada da covid-19. Ainda em Economia, aliados do governo pedem a separação da Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e a recriação do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As novas pastas iriam para o Centrão. Já em Metrópole, o Ministério da Saúde disse ter pago a primeira parcela do acordo com a iniciativa da OMS que reúne nove vacinas. Assim, garante o acesso a 140 milhões de doses de imunizantes no primeiro semestre, considerando acordo de 100 milhões feito com Oxford.