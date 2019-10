‘Notícia No Seu tempo’: Vem aí a Reforma Administrativa, Congresso pode dobrar emendas obrigatórias e crise no INCRA.

Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta terça-feira (08), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Dois destaques para Economia. O primeiro diz respeito ao Plano de reforma administrativa, que será apresentado pelo governo ao Congresso após a votação da Previdência. Muitas mudanças, entre elas: a revisão do sistema de licenças e gratificações, extinção da estabilidade dos novos funcionários em algumas carreiras e o fim da progressão automática. E o outro tema em Economia é sobre o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traz uma brecha para que emendas indicadas por comissões e pelo relator do Orçamento tenham execução obrigatória. E em Política, crise no Incra opõe aliado de Bolsonaro a militares e Ministério da Agricultura.

