‘Notícia No Seu Tempo’: Venda de emendas está sob investigação, diz chefe da CGU

A Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal investigam um suposto esquema que envolveria a venda de emendas parlamentares. Em troca de um porcentual de 10% a 20% sobre o valor empenhado, deputados e senadores destinariam verbas para prefeituras fora de seus redutos eleitorais, até mesmo em outros Estados. Reportagem do Estadão, em maio, mostrou que R$ 181 milhões foram destinados dessa maneira. Durante audiência na Câmara, o ministro Wagner Rosário, da CGU, afirmou “não ter dúvida” de que há corrupção na compra de tratores, caso que ficou conhecido como “tratoraço”.

E mais:

Política: MPE apura suspeitas em tratamento na Prevent Senior

Metrópole: OMS aprova primeira vacina contra malária

Esportes: Brasil entra na reta final rumo à Copa

Na Quarentena: Rita Lee é tema de exposição no MIS-SP