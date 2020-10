‘Notícia No Seu Tempo’: venda nos supermercados cai com inflação e queda de auxílio, nova versão do coronavírus avança em países europeus e brasileira morre em atentado a faca em Nice

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (30), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, as vendas dos supermercados e atacarejos caíram até 10% nas últimas semanas. A retração é atribuída à combinação de aumento dos preços de alimentos e corte de R$ 600 para R$ 300 do auxílio emergencial pago a 65 milhões de brasileiros. Em Metrópole, pesquisadores de universidades da Suíça e da Espanha descobriram uma variante do vírus causador da covid-19, que vem se espalhando rapidamente pela Europa desde junho e já é responsável pela maioria dos casos observados na segunda onda de infecções em alguns países do continente. Já em Internacional, o tunisiano Brahim Aouissaoui invadiu ontem a basílica de Nice, na França, e matou três pessoas a facadas, entre elas a brasileira Simone Barreto Silva, de 44 anos. Baiana de Salvador, ela conseguiu fugir por uma porta lateral da igreja e recebeu socorro num restaurante vizinho, mas não resistiu aos ferimentos.