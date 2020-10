‘Notícia No Seu Tempo’: vendas de imóveis em SP crescem, 17 milhões não devem receber as 9 parcelas do auxílio e Lua tem muito mais água

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (27), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do= jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, pesquisa do Sindicato da Habitação (Secovi-SP) confirmou a trajetória de recuperação do mercado imobiliário na cidade de SP em setembro, na comparação anual, com expansão de lançamentos e vendas. Ainda em Economia, pelo menos 17 milhões dos 67,7 milhões de brasileiros que começaram a receber o auxílio emergencial em maio podem não ser contemplados com as nove parcelas do benefício. Problemas técnicos do sistema e inconsistências cadastrais levaram a atraso na aprovação do auxílio. Já em Metrópole, novas pesquisas indicam a presença de água congelada em toda a superfície da Lua, incluindo áreas claras e mais quentes. A descoberta influencia futuras viagens ao satélite e, posteriormente, a Marte.