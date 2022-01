‘Notícia No Seu Tempo’: Vendas online batem as dos shoppings centers na pandemia

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (17/01/22):

As vendas do comércio eletrônico superaram as dos shoppings centers durante a pandemia. Estudo da gestora Canuma Capital mostra que, no ano passado, as vendas online atingiram R$ 260 bilhões, avanço de R$ 160 bilhões em relação a 2019, quando não havia a covid-19. Já os shoppings faturaram cerca de R$ 190 bi naquele ano e a previsão é que tenham fechado 2021 com R$ 175 bilhões. Segundo a gestora, os dados alertam para o desafio de solidificar a digitalização das vendas.

E mais:

Metrópole: Brasileiro bebe mais, faz menos exercício e vê crescer obesidade

Política: Advogados que são contra a Lava Jato querem que Lula mude Conselhos

Esportes: Bronze nos 400 m com barreiras em Tóquio, Alison muda a passada

Caderno 2: Fausto Silva estreia seu novo programa na Band