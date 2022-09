‘Notícia No Seu Tempo’: Verba do fundo eleitoral vai para ‘candidaturas fantasmas’

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (20/09/22):

A 12 dias das eleições, algumas candidatas ao legislativo em diversos Estados ainda não entraram de fato na campanha, mas receberam verbas milionárias. Com a necessidade de que pelo menos 30% das candidaturas sejam de mulheres, levantamento do Estadão aponta que 12 candidatas receberam R$ 5,8 milhões de seus partidos. Além de não fazer campanha, elas contrataram empresas que não prestaram serviços ou bancaram gastos de candidatos homens.

E mais:

Política: Tebet marca posição crítica a Lula e vê PT em busca de poder perpétuo

Economia: Mercado espera que Copom mantenha taxa de juros em 13,75%

Internacional: Elizabeth II é sepultada e põe fim a uma era da monarquia britânica

Metrópole: Risco de câncer antes dos 50 anos cresce a cada geração, aponta estudo

Caderno 2: O inovador ‘Avatar’ volta às telas após 13 anos

Especial Mobilidade: A importância da arborização para a mobilidade urbana