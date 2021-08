‘Notícia No Seu Tempo’: Verba para campanha eleitoral em 2022 pode chegar a R$ 7 bi

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (12/08/21):

Projeto aprovado em julho no Senado retoma inserções de propaganda partidária ao longo da programação das emissoras de rádio e TV em 2022, fora do horário eleitoral, o que elevaria para R$ 1,3 bilhão o valor do Fundo Partidário, verba pública destinada às legendas com registro no Tribunal Superior Eleitoral. Esse gasto se somaria aos pretendidos R$ 5,7 bilhões para o fundo eleitoral, destinado exclusivamente aos gastos das campanhas dos candidatos e pago somente em anos de eleições.

E mais:

Política: CPI vai acusar Bolsonaro de charlatanismo e curandeirismo

Economia: Pressão leva a Câmara a adiar votação de mudança no IR

Metrópole: Ceará exige vacinação completa de viajantes

Internacional: Variante Delta faz Israel se fechar após vacinar 80%