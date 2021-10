‘Notícia No Seu Tempo’: Volta à aula presencial será obrigatória em SP a partir de 2ª-feira

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (13/10/21):

O governador João Doria vai anunciar hoje que todos os alunos das redes públicas e particulares do Estado devem voltar obrigatoriamente às aulas presencias a partir de segunda-feira. Apesar de a maioria dos estudantes nas escolas particulares estar presencialmente todos os dias, o mesmo não tem ocorrido na rede pública. Na rede estadual, cerca de 70% voltaram até agora, mesmo com a autorização desde fevereiro. Há casos de pais com medo, mas também muitos adolescentes que preferem ficar no ensino online. Apenas estudantes com atestados médicos que impeçam a presença à escola poderão permanecer em casa.

E mais:

Política: ‘Pátria amada não pode ser pátria armada, diz arcebispo

Economia: 5,4 mi de atendidos pelo Bolsa Família podem ter perdas com o Auxílio Brasil

Metrópole: Transmissão da covid no Brasil é a menor em 18 meses