‘Notícia No Seu Tempo’: Voto impresso sofre derrota; Fux corta diálogo com o Planalto

Apesar da pressão e das ameaças de Jair Bolsonaro, o voto impresso sofreu ontem sua primeira grande derrota no Congresso. O relatório do deputado Filipe Barros (PSL-PR), que defendia a volta da contagem manual do resultado das eleições e da impressão do comprovante de votação, foi rejeitado por 23 votos a 11. O revés não foi o único sintoma de que o cerco a Bolsonaro aumentou. Também ontem, sob o argumento de que não é possível tolerar ataques e insultos a integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente da Corte, Luiz Fux, anunciou o cancelamento de reunião entre os chefes dos três Poderes que ocorreria nos próximos dias.

Economia: Deputados aprovam texto para venda dos Correios

Metrópole: Casos de síndrome respiratória têm alta

Internacional: Variante Delta desafia países que tiveram êxito no início da pandemia

Esportes: Pedro Barros conquista a terceira medalha brasileira no skate