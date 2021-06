‘Notícia No Seu Tempo’: Voto impresso tem maioria para passar em comissão na Câmara

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (10/06/21):

A comissão da Câmara que analisa o tema deve aprovar a impressão dos votos nas eleições, uma bandeira de Jair Bolsonaro. Levantamento do Estadão/Broadcast com os 32 deputados do colegiado mostra que 21 são favoráveis à medida e apenas quatro se opõem. O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, debateu o assunto com os parlamentares e afirmou que a medida representa “retrocesso”, mas, se aprovada, será adotada.

E mais:

Economia: Analistas veem inflação disseminada e duradoura

Política: TCU afasta autor de relatório citado por Bolsonaro

Metrópole: Casos de covid em SP crescem 35% em uma semana

Internacional: Alberto Fernández diz que brasileiro veio da selva e se desculpa

Esportes: Marcas decidem não aparecer na Copa América