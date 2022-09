‘Notícia No Seu Tempo’: Weber vê ‘momentos perturbadores’ e defende respeito a ordens judiciais

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (13/09/22):

Terceira mulher a assumir a presidência do STF nos 131 anos de existência da Corte, a ministra Rosa Weber disse ontem, no discurso de posse, que o País vive “momentos perturbadores”, lembrou que o regime democrático não admite desrespeito às decisões judiciais e afirmou que a última palavra é sempre do Supremo. Convidado para a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro não compareceu.

E mais:

Política: A três semanas das eleições, Ipec mostra estabilidade no quadro eleitoral

Economia: Pandemia acentua contrastes entre regiões brasileiras

Internacional: Londres recebe hoje corpo da rainha após velório na Escócia

Metrópole: Roubos em série fazem Metrô de SP recorrer a PM e detectores de metal

Esportes: DIS afirma ter prova de corrupção na ida de Neymar ao Barcelona

Especial Mobilidade: 5 inovações que devem acelerar a eletrificação das motos