‘Notícia No Seu tempo’: Guerra no PSL, pânico em Viracopos e (quase) acordo entre Reino Unido e Brexit.

Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta sexta-feira (18), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, a crise que opõe o presidente Jair Bolsonaro e a cúpula do PSL se tornou uma guerra declarada com a divulgação de áudios, rasteiras e retaliações. Além de não conseguir derrubar o líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir, o presidente também viu seus filhos, Eduardo e Flávio Bolsonaro, serem destituídos do comando do partido em São Paulo e no Rio de Janeiro; em Metrópole, Criminosos armados invadiram o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP) e assaltaram a transportadora de valores Brinks. Houve confronto, pânico na rua e fuga com reféns durante a ação, que terminou com três assaltantes mortos; e em Internacional, o Reino Unido e a União Europeia chegaram ontem a um novo acordo sobre o Brexit. Agora, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, corre contra o tempo para articular apoio para a aprovação do texto no Parlamento.

