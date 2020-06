Nuvem de gafanhotos: conheça o fenômeno e seus riscos no ‘Estadão Notícias’

Uma nuvem de gafanhotos que sobrevoa a América do Sul tem causado preocupação em agricultores do Brasil, mais precisamente no sul do país. Os insetos já destruíram lavouras no Paraguai e na Argentina. Apesar do ministério da Agricultura ter informado que a chance da nuvem de gafanhotos chegar em território nacional é mínima, a pasta declarou estado de emergência fitossanitária nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa mesma espécie do inseto, já foi responsável por várias infestações nos anos de 1938, 1942 e 1946. Os gafanhotos se alimentam de vegetação, seja ela nativa ou plantada.

Afinal, quais os riscos e os prejuízos que esses gafanhotos podem trazer para agricultura? Qual a importância e os problemas que esses insetos representam para natureza? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o agrônomo e pesquisador da Embrapa, Dori Edson Nava, como o biólogo e youtuber, Henrique Abrahão Charles, e com o prefeito de Barra de Quaraí, no Rio Grande do Sul, Iad Choli.

