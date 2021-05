O 1º tempo de Pazuello na CPI e Salles encalacrado; ouça no ‘Estadão Notícias’

Nesta quarta-feira, teve início o depoimento mais aguardado da CPI da Covid, o do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Após passar mal, e por causa do adiantado do horário, o embate entre o general e os senadores terá um segundo round, hoje.

As perguntas ao ex-ministro foram em torno da recomendação ao uso da cloroquina, a falta de oxigênio no Amazonas, e a questão das negociações para compra de vacinas. Durante a sessão, Omar Aziz, presidente da CPI, chegou a alertar ao ex-ministro que “faltar com a verdade” gera “consequências muito grandes”. Para o relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), o ex-ministro Pazuello está colaborando “muito pouco” com as investigações.

Nesta semana, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo também foi ouvido. O ex-chanceler foi pego em diversas contradições, e afirmou que se empenhou na compra de cloroquina a pedido do Ministério da Saúde e com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Em outro momento, em declarações que fez sobre a China, Araújo foi chamado de mentiroso.

Além dos trabalhos da CPI da Covid, a quarta-feira ficou marcada pela operação da Polícia Federal que mirou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele é acusado de participar de ‘grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais’. Ele classificou a ação da PF de “exagerada” e “desnecessária”. Salles vai conseguir se segurar no cargo mais uma vez?

Esse são os temas que guiam nossa conversa quinzenal do “Poder em Pauta” com os repórteres que acompanham o dia a dia dos três Poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Participam no episódio de hoje do Estadão Notícias Vera Rosa e Felipe Frazão, diretamente de Brasília.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Ana Paula Niederauer, Julia Corá e Gustavo Lopes

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi