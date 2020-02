O 5G já está entre nós? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A quinta geração da tecnologia de conexão móvel — o chamado 5G — já é uma realidade. Ela vai suceder o 4G e tem potencial para mudar não só a maneira — e a velocidade — como nos comunicamos uns com os outros como a forma como utilizamos equipamentos no dia-a-dia, e pode viabilizar até mesmo avanços no transporte e na medicina. Mas até que o 5G chegue aos nossos celulares, ainda existem muitas barreiras burocráticas, econômicas e geopolíticas a serem superadas.

Na edição de hoje, conversamos sobre esse assunto com o editor do Link do Estadão, Bruno Capelas.

