O Brasil como palanque de Trump; ouça no ‘Estadão Notícias’

Na semana passada, a visita do secretário de Estado norte-americano causou enormes ruídos dentro do Brasil. Acompanhado do chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, Mike Pompeo visitou refugiados venezuelanos, em Roraima, e fez ameaças ao regime de Nicolás Maduro, a quem chamou de “narcotraficante”. As declarações e a visita foram criticadas por lideranças políticas, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ex-embaixadores brasileiros, que viram no ato uma afronta as tradições de autonomia da nossa política externa, e uma forma de interferência nas eleições americanas. Já o governo, afirmou que o país não pode ignorar o sofrimento do povo venezuelano.

Afinal, qual o interesse dos Estados Unidos nessa visita? A vinda de Mike Pompeo fere a nossa autonomia? Na edição de hoje, conversamos com a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bulla, e com o professor de Relações Internacionais da FGV-SP, Guilherme Casarões.

