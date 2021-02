O Centrão e a corrosão da política; ouça no ‘Estadão Notícias’

Depois de muita articulação, negociação sobre cargos e mais de R$ 3 bilhões em emendas, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu eleger os candidatos de sua preferência para a presidência das duas casas do Congresso, firmando sua aliança com o chamado “Centrão”.

Mas negociar com esses partidos tem um preço, e eles não costumam cobrar barato pela aliança. O histórico dos presidentes desde a redemocratização é um exemplo disso. Considerando esse histórico, o que podemos esperar da relação entre Bolsonaro e o grupo até o fim do mandato? E por que a política brasileira jamais foi capaz de romper com a lógica do “toma lá, dá cá”?

No episódio de hoje, analisamos o cenário com o colunista do Estadão e apresentador da CNN, William Waack.

